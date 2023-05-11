Втянутый в скандал Витас рассказал, как его жена реагирует на голые фото от поклонниц
Фото: Starface.ru
44-летний Виталий Грачев, известный как Витас, рассказал, как его жена Светлана реагировала на поклонниц, которые присылали свои обнаженные фотографии. Об этом сообщается на сайте «Леди Mail.ru».
Исполнитель хита «Опера № 2» заверил, что его жена не ревнует и всегда спокойно реагирует на подобные события.
«Моя Света, к счастью, всегда спокойно реагировала, когда мне девушки вешались на шею и присылали свои обнаженные фото», – утверждает певец.
По его словам, если и были недопонимания, то они всегда садились и обсуждали все. Витас подчеркивает, что повода для настоящей ревности он никогда не давал, и не будет давать.
Ранее мы писали о том, как певица Анна Седокова втянула Витаса в интимный скандал. Она рассказала постыдную историю об артисте.
По словам Анны, ее обнаженная партнерша «въехала в номер отеля на абсолютно голом Витасе, стоящем на четвереньках». Одна из бывших солисток группы «ВИА Гра» намекнула в соцсетях, что это была она. Татьяна Найник заявила, что Седокова ее предала.
При этом Витас не комментирует ситуацию, а в интервью говорит о любви к жене. Напомним, что они вместе уже 24 года. Супруги воспитывают троих детей.
«Любовью надо заниматься», — поделился опытом певец.
Он отметил, что любовь нужно беречь, и необходимо уметь прощать. Если супруга относится к поползновениям со стороны поклонниц неадекватно, то такой брак долго не проживет.