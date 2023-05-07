«Полностью голая на голом Витасе»: Анна Седокова рассказала о своих былых похождениях

После того, как продюсерам удалось собрать золотой состав группы «ВИА гра», популярность коллектива взлетела до невероятных высот.

Как и в других случаях внезапного успеха, обрушившегося на исполнителей, Анне Седоковой, Надежде Грановской и Вере Брежневой известность вскружила головы не на шутку.

Лишь спустя два десятка лет Седокова отважилась поведать о некоторых авантюрах, в которые попадали певицы, что называется, за кулисами.

В авторском YouTube шоу «Я себя знаю» Анна рассказала, что из одна из многочисленных шумных вечеринок закончилось тем, что к ней в комнату, куда она удалилась отдыхать перед долгим перелётом, ворвалась её подруга, сидящая верхом на обнаженном Витасе.

«В номер въезжает голая, на абсолютно голом Вите, стоящем на четвереньках, и кричит Юхуу», — со смехом вспоминает весёлые времена исполнительница.

По её словам, в тот вечер она была настолько уставшей, что сквозь сон спросила: «Как дела?», на что услышала лишь «Круто-круто», после чего обнаженная парочка куда-то исчезла.