Втянутый в скандал с Никитой Михалковым Кирилл Кяро извинился и обвинил во всем СМИ

На днях в СМИ разгорелся скандал после опубликованных высказываний 48-летнего актера Кирилла Кяро о двух самых известных российских режиссерах. Он подверг критике Никиту Михалкова и Карена Шахназарова и сказал, что не стал бы у них сниматься. После этого оскароностный кинематографист прокомментировал слова звезды «Нюхача» и поделился, что даже не знал о его существовании до всего этого шума вокруг его персоны.

Сегодня же Кяро решил выйти на связь и объяснить сложившуюся ситуацию. Он заявил, что долгое время не давал никаких интервью, поэтому изначально даже не понял, откуда журналисты взяли его заявления об отечественном кино. Однако, немного поразмышляв, он осознал, что беседовал с сотрудником прессы, но при этом не под запись. Да и, по его словам, даже в том разговоре он упоминал мэтров только в уважительном ключе.

Кирилл подчеркнул, что действительно не будет сниматься у Михалкова и Шахназарова, но не потому что не любит их работы, а потому что считает их недосягаемыми. Актер извинился перед режиссерами за этот скандал и заверил – никогда ничего плохого он не говорил и даже не думал о них.

«Как многие актеры, мечтал сниматься у них в кино. Но сейчас они уже так далеко и высоко, что я не верю в такую возможность. <…> Я прошу прощения у именитых режиссеров за то, что оказался с ними в одном информационном пространстве. Но, поверьте, не по своей воле, а благодаря журналистской недобросовестности», - отметил Кирилл Кяро в личном блоге.

Ранее скандал разгорелся и вокруг театра «Ленком». Актер и депутат Дмитрий Певцов заявил, что некогда одна из лучших сцен страны погибла после смерти Марка Захарова. Недавно же эти слова прокомментировал директор культурного заведения Марк Варшавер.