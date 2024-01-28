Второй женой 54-летнего певца Данко стала девушка на 19 лет моложе него

Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, женился на диджее Марии Силуяновой. Избранница артиста на 19 лет моложе него.

54-летний исполнитель хита «Московская ночь» уже несколько лет состоит в отношениях с девушкой, а также принял как родного ее сына от предыдущих отношений. При этом артист не спешил официально регистрировать брак, что очень не нравилось его избраннице.

В настоящее время пара проживает в Крыму. В соцсетях Мария поделилась фотографиями с торжества, на которых видно, что молодожены решили провести скромную церемонию в кругу близких людей, сообщает StarHit.

Ранее Данко неоднократно признавался в интервью, что его возлюбленная хочет замуж, но средств на пышную свадьбу нет.

Напомним, для Александра этот брак стал вторым. В 1999 году он женился в первый раз, но брак распался через три года. Затем артист жил в гражданском браке с Натальей Устюменко, которая родила ему двух дочерей. К сожалению, у младшей девочки диагностировали тяжелую форму ДЦП. Певец ушел из семьи.

Ранее Данко прокомментировал расставание 52-летней телеведущей Леры Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. По мнению исполнителя, знаменитость неправильно поступила по отношению к близкому человеку, опозорив его на всю страну.