«Так нельзя себя вести»: Данко высказался о расставании Кудрявцевой с мужем

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, прокомментировал расставание 52-летней телеведущей Леры Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам Кудрявцевой, причиной разрыва пары стал алкоголизм экс-хоккеиста сборной России. Позднее телеведущая объяснила, что публично рассказала о проблеме в семье, чтобы спасти Макарова.

По мнению Данко, знаменитость неправильно поступила по отношению к близкому ей человеку.

«Я считаю, что смело, когда сам человек признается в своих проблемах. Когда не спрашивает человека, то просто позорит», — заявил музыкант.

Певец также усомнился в том, что хоккеист действительно имеет проблемы со спиртным. Известно, что за 11 лет брака телеведущая ни разу не жаловалась на злоупотребление избранника алкоголем.

«Я считаю, что так нельзя себя вести. Это такой сильный удар по человеку», — заключил Данко.

Ранее Лера Кудрявцева решила раскритиковать журналистов за публикации о ней.