Второй суд в Москве отказался рассматривать иск к Насте Ивлеевой

Таганский суд Москвы не принял иск на один миллиард рублей к блогерше Насти Ивлеевой, поданный из-за скандальной «голой» вечеринки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Причиной подобного решения стало то, что иск подан гражданином, который не обладает правом выступать в защиту других лиц.

Уточняется, что полученную сумму компенсации истцы собирались направить в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что жительница уральского города Златоуст подала иск на миллиард рублей к участникам «голой» вечеринки Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Известно, что скандальное мероприятие состоялось с 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-кодом стал Almost naked — минимум одежды. Среди гостей вечеринки были замечены Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и многие другие.