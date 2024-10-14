НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 октября 2024, 13:57
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«Второй ребеночек за год»: Дмитрий Носов стал отцом в четвертый раз

Спортсмен и политик Дмитрий Носов стал отцом в четвертый раз.
«Второй ребеночек за год»: Дмитрий Носов стал отцом в четвертый раз

© Lomohov Anatoly/East News

Российский спортсмен и политик Дмитрий Носов сообщил о рождении четвертого ребенка. Соответствующий пост появился в его личном блоге.

«Знакомьтесь это Носова Алена Дмитриевна. Папа 4 раза», - написал дзюдоист.

Спортсмена поздравила певица Катя Лель. Она написала: «Счастья доченьке, Димуля!»

Интернет-пользователи отмечали: «Второй ребеночек за год. Круто, пускай растут крепкими и здоровыми, на радость родителям».

Носов – бронзовый призер Олимпийских игр-2004, депутат Госдумы VI созыва.

В августе 2023 года сообщалось о появлении у Носова третьего ребенка. У спортсмена родился сын. Также он воспитывает двоих дочерей от двух жен.

В мае сообщалось, что олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар стала матерью в третий раз.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
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