Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар стала матерью в третий раз. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Неделю назад олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказывала, что вместе с мужем Максимом Тараньковым улетела на роды в США. Теперь спортсменка призналась, что родила сына еще 23 мая.

«Мир, встречай замечательного мальчика! 23.05.2024, в 15.33, вес 3,620, рост 52 сантиметров», — написала она.

Пост в соцсетях Волосожар сопроводила снимком новорожденного малыша. Спортсменка выбрала для родов Майами. Ее супруг таже выложил фото с сыном, отметив, что ребенок стал третьим в их семье.

В комментариях супругов поздравили их коллеги Оксана Домнина, Аделина Сотникова, Елена Веснина и певица Юлианна Караулова.

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