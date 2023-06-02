Второй подбородок и опухшее лицо: Елена Ваенга появилась перед фанатами после болезни
Поклонники заметили, что у Елены Ваенги сильно опухло лицо после болезни.
Фото: Starface.ru
46-летняя Елена Ваенга в последнее время начала активно вести социальные сети, выкладывая туда свои фотографии, но последний снимок поверг фанатов в шок.
Некоторые поклонники даже не сразу узнали известную певицу. Возможно, во всем виноват ракурс – знаменитость сделала кадр, расположив камеру снизу. Как отмечает Экспресс газета, в таком виде артистка выглядела опухшей.
Фан-аккаунты оперативно заметили эту фотографию и опубликовали в своих группах в соцсетях. В комментариях поклонники начали обсуждать, что происходит с исполнительницей.
«Выглядит больной, может, простыла?», «Сначала не узнала вас, Леночка, будете еще богаче», «Ракурс не самый удачный, но все равно нравитесь», «Я также отекаю, когда днем посплю», «Ой, как-то непривычно», – пишут пользователи Сети.
Звезда предпочитает не отвечать на негативные сообщения от фанатов.
Ранее мы писали о том, что Елена Ваенга отменяет концерты из-за болезни. В СМИ была информация, что певица почувствовала ухудшение здоровья. Артистка заболела и пожаловалась, что не может петь. Примечательно, но за 20 минут до информации о переносе концертов Ваенга опубликовала видео, где в суп вливает огромное количество сливок.