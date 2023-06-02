Второй подбородок и опухшее лицо: Елена Ваенга появилась перед фанатами после болезни

46-летняя Елена Ваенга в последнее время начала активно вести социальные сети, выкладывая туда свои фотографии, но последний снимок поверг фанатов в шок.

Некоторые поклонники даже не сразу узнали известную певицу. Возможно, во всем виноват ракурс – знаменитость сделала кадр, расположив камеру снизу. Как отмечает Экспресс газета, в таком виде артистка выглядела опухшей.

Фан-аккаунты оперативно заметили эту фотографию и опубликовали в своих группах в соцсетях. В комментариях поклонники начали обсуждать, что происходит с исполнительницей.

«Выглядит больной, может, простыла?», «Сначала не узнала вас, Леночка, будете еще богаче», «Ракурс не самый удачный, но все равно нравитесь», «Я также отекаю, когда днем посплю», «Ой, как-то непривычно», – пишут пользователи Сети.