Елена Ваенга отменяет концерты из-за болезни

Певица Елена Ваенга вынуждена перенести три концерта в Мурманской области из-за невозможности петь.

Концерт в Апатитах должен был состояться 28 апреля, в Мончегорске — 29 апреля, в Мурманске — 30 апреля. Новые даты не сообщаются.

По данным, Елена Ваенга почувствовала на днях ухудшение здоровья. Артистка заболела и пожаловалась, что не может петь.

Примечательно, но за 20 минут до информации о переносе концертов Ваенга опубликовала видео, где в суп вливает огромное количество сливок. Связано ли ухудшение здоровья Ваенги с пищевым отравлением, остаётся только гадать.

Ранее мы писали, что Елена Ваенга сиплым голосом попросила владельцев залов остаться людьми.