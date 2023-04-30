14:11, 30 апреля 2023
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Елена Ваенга отменяет концерты из-за болезни
Елена Ваенга сообщила печальные новости о здоровье и приостановила три концерта.
Певица Елена Ваенга вынуждена перенести три концерта в Мурманской области из-за невозможности петь.
Концерт в Апатитах должен был состояться 28 апреля, в Мончегорске — 29 апреля, в Мурманске — 30 апреля. Новые даты не сообщаются.
По данным, Елена Ваенга почувствовала на днях ухудшение здоровья. Артистка заболела и пожаловалась, что не может петь.
Примечательно, но за 20 минут до информации о переносе концертов Ваенга опубликовала видео, где в суп вливает огромное количество сливок. Связано ли ухудшение здоровья Ваенги с пищевым отравлением, остаётся только гадать.
Ранее мы писали, что Елена Ваенга сиплым голосом попросила владельцев залов остаться людьми.
Источник фото:Starface.ru
Источник:dni24.com
Автор:Галина СьюТеги: