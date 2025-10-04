Второй отпуск за месяц: жена Евгения Петросяна потратила около 1 млн рублей на шестидневный круиз с детьми

Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна, отправилась во второй за месяц отпуск. Супруга известного комика отдала за шестидневный круиз с детьми около 1 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Звездное семейство путешествует на теплоходе премиум-класса. Брухунова с сыном и дочкой выдвинулась из Москвы в сторону Плеса вчера, 3 октября.

По информации журналистов, Татьяна забронировала для себя каюту стоимостью 410 тысяч рублей. Дети Брухуновой и Петросяна поселились в отдельном номере, стоимость которого чуть меньше.

На корабле есть ресторан, бар, фитнес-зал и библиотека. Путешествие по водным гладям продлится шесть дней.

