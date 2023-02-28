«Второй отец»: как Максим Фадеев помог Савичевой попасть на «Фабрику звезд»

Певица Юлия Савичева обрела огромную популярность после участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд». Артистка до сих пор вспоминает то время, когда поехала на кастинг. Ей очень помог продюсер шоу Максим Фадеев. Как именно, девушка рассказала в интервью WomanHit.ru.

Второй сезон «Фабрики» стартовал целых двадцать лет назад. Но Юлия помнит все, будто это было вчера. Зрители видели в певице девочку-подростка, которая с годами стала элегантной леди, замужней женщиной и счастливой мамой. Она до сих пор благодарна Фадееву, что оказалась на проекте.

«Мы с ним с детства моего знакомы, и мой папа работал с ним в одном музыкальном коллективе. Он был барабанщиком, Макс солистом — еще в городе Кургане. В общем папа работал и с Максом, и с Линдой. Я снималась в детстве в клипах у Линды, и даже на бэк-вокале пела у нее. То есть у нас была такая тусовка музыкантская, и я была безумно счастлива в ней находиться, я обожала все эти тусовки и, что главное, меня никогда не прогоняли из них», – делится Савичева.

По словам исполнительницы, когда Максим узнал, что будет продюсером второго сезона шоу, то сразу позвал участвовать Юлию. Мужчина пришел в гости и рассказал о планах.

«Он сказал: «Конечно же, вы должны прийти на кастинг. По-другому не может быть. А там как пойдет». Я понятия не имела, что там будет. Я только знала, что доверяю Максу, доверяю его вкусу, его знаниям, умению, потому что он для меня был как второй отец, он мой музыкальный отец, поэтому я даже не оглядывалась», – признается девушка.

Савичева верила в то, что обязательно добьется успеха. Даже если не в шоу «Фабрика звезд», то в каком-то другом месте.

Ранее мы писали о том, как необдуманный поступок Юлии Савичевой едва не оставил ее без работы. Исполнительница рассказала, что Максим Фадеев устроил ей скандал из-за стрижки.