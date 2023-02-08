«Я сделала неправильно»: необдуманный поступок Юлии Савичевой едва не оставил ее без работы

Мир отечественного шоу-бизнеса полон интриг и скандалов. Совсем недавно Юлия Савичева рассказала о напряженных отношениях с Полиной Гагариной. На этот раз в эксклюзивной беседе с изданием «7 дней» артистка сообщила о конфликте с продюсером Максимом Фадеевым.

Причиной недопонимания стала внезапная смена имиджа Юлии. Девушка долго ждала ответа от наставника, но он так и не взял трубку телефона. Приняв самостоятельно решение, Савичева пошла в салон и сделала каре. Подобный поступок крайне не понравился продюсеру, поскольку по контакту артисты всегда должны уведомлять о переменах во внешности.

«После того, как я подстриглась, был реальный скандал. Он кричал: "Это вообще не то. Как ты могла?". Факт остается фактом, что я сделала неправильно», — высказалась артистка.

Ранее Кристина Асмус вновь оказалась в эпицентре скандала. Что на этот раз не понравилось публике — читайте в этой статье.