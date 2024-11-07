Игорь Петренко выплатил пять миллионов рублей Климовой в счет долга по алиментам

Актер Игорь Петренко выплатил пять миллионов рублей экс-жене Екатерине Климовой в счет долга по алиментам. Одному из их сыновей в этом году исполнилось 18 лет. Об этом сообщает Kp.ru.

Долги Петренко по алиментам обсуждают уже долгое время. К февралю 2024 года мужчина накопил сумму в 9 млн 203 тыс. рублей, а к июлю уменьшил ее до 7 млн 797 тыс. рублей. Журналисты выяснили, что сейчас Игорю осталось выплатить 2 млн 369 тыс. рублей. Это значит, что звезда за три месяца выплатил бывшей жене пять миллионов рублей.

Актриса родила от коллеги двух сыновей, которые остались жить с мамой, но общаются с отцом. Несмотря на то, что развелись супруги еще в 2010 году, о них говорят до сих пор. А все из-за алиментов. Точная сумма неизвестна, но судя по долгам, по предположению СМИ, Петренко должен был выплачивать экс-жене по 500 тыс. рублей в месяц на содержание детей.

При этом артист снова пошел в ЗАГС. Его новой супругой стала Кристина Бродская, которая родила ему трех дочерей. Петренко хотел сократить сумму алиментов через суд, но у него ничего не получилось.

Известно, что старший сын знаменитостей осенью отпраздновал 18-летие. А через полтора года 18 лет исполнится и их младшему с Климовой сыну.

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