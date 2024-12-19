«Дешевый пиар»: Олег Майами назвал Хилькевич «угасающей звездочкой»

Анна Хилькевич в недавнем интервью рассказала, как ее оскорбил на кинопробах певец Олег Майами. Исполнитель назвал «деревенской» внешность актрисы, однако она не стала ему отвечать. Шоумен прокомментировал конфликт со звездой в резкой форме.

Артист признался, что не помнит ту ситуацию, о которой рассказывает Анна. Он назвал произошедшее «мимолетным и несущественным». Майами отметил, что актеры часто шутят, и его высказывание могло быть юмористическим.

Олегу стало неприятно от того, что Анна решила вынести конфликт в публичное пространство.

«На Западе сейчас модно у угасающих звездочек вдруг вспоминать, что их 10 лет назад изнасиловали. Дешевый пиар. Вы думаете, что Хилькевич первая, которая решила обо мне рассказать сокровенное?», — сказал экс-участник «Дома-2» в разговоре с VOICE.

Исполнитель отметил, что 2024 год стал очень удачным для него в плане карьеры. Из-за этого у Олега стало гораздо больше хейтеров.

Ранее правозащитница Светлана Грачева ответила певцу Олегу Майами, который предложил ей поехать с ним в Таиланд. Подробности узнал портал «Страсти».