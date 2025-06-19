«Второго решили родить»: жену Ивана Янковского заподозрили в беременности

Актрису Диану Пожарскую поздравляют в Сети со второй беременностью. Поклонники уверены, что скоро супруга звезды «Слова пацана» Ивана Янковского вновь станет мамой.

В личном блоге Пожарская опубликовала новое фото, которое вызвало много вопросов. Фанаты разглядели на снимке изменившуюся фигуру актрисы под объемным платьем. Впрочем, сама Диана информацию о беременности не подтверждала, так что не исключено, что виной слухов стал лишь неудачный ракурс.

«Ну точно в положении, поздравляю»; «Все у них прекрасно, раз второго решили родить, красивая пара»; «Какая же она красивая, да и беременность ей к лицу, мои поздравления», - обсуждают в комментариях.

Напомним, что Диана Пожарская и Иван Янковский впервые стали родителями в 2021 году. Супруги воспитывают сына Олега. Мальчика назвали в честь знаменитого дедушки – актера Олега Янковского.

Ранее актриса из «Фишера» Юлия Ильина рассказала, какой Янковский в жизни.