«Ваня прекрасный»: актриса из «Фишера» Юлия Ильина рассказала, какой Янковский в жизни

Актриса Юлия Ильина рассказала о работе с Иваном Янковским и о том, какой он за пределами камер. Они вместе снимались во втором сезоне сериала «Фишер», и Юлия осталась довольна этим сотрудничеством. Подробности она раскрыла в интервью порталу «Страсти».

Уже в мае зрители увидят продолжение нашумевшей детективной драмы «Фишер». Во втором сезоне к команде проекта присоединилась 25-летняя Юлия Ильина, известная по сериалам «Трепачи» и «Трасса». Она рассказала, что при общении с Иваном у нее сложилось о нем хорошее впечатление.

«Ваня прекрасный, воспитанный, внимательный и увлеченный артист», - поделилась Ильина.

На съемках сериала она также много взаимодействовала с актером Никитой Худяковым, так как он играл ее мужа. Юлия верит, что его ждет большое будущее в кинематографе.

Высказалась актриса и о другой крупной звезде российского кино — Юре Борисове. Она призналась, что зависти к его успеху нет. По крайней мере, в актерских кругах она не слышала каких-то негативных комментариев по поводу карьеры Юры в Голливуде.

«Юра необыкновенный. За остальных российских актеров не могу отвечать, но я точно не сталкивалась с подобными обсуждениями, где были бы завистливые комментарии», - рассказала Ильина.

Полное интервью с Юлией Ильиной читайте на сайте «Страсти».