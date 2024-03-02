«Вторгалась в его частное пространство»: Катя Лель рассказала об отношениях с Александром Овечкиным

Почти 10 лет назад певица Катя Лель выпустила клип на песню «Пусть говорят», в котором снялась вместе со звездой хоккея Александром Овечкиным. В ролике знаменитости сыграли влюбленную пару. В новом выпуске программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» Катя Лель рассказала об отношениях с Александром Овечкиным.

После выхода клипа Кати Лель с участием Александра Овечкина появились слухи о романе знаменитостей. Причем о них писали даже в зарубежных СМИ. По признанию певицы, такой ажиотаж вызвал у нее смех.

«Американская пресса писала, мол, „наш лучший хоккеист Александр Овечкин держал на руках русскую певицу Катю Лель, признавался ей в любви в клипе. Она вторгалась в его частное пространство, дотрагиваясь до его груди“. Представляете?! Вот такой прикол», — поделилась звезда.

Напомним, на момент съемок клипа на песню «Пусть говорят» с Александром Овечкиным Катя Лель была замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым, от которого родила дочь Эмилию. В прошлом году супруги развелись после 18 лет совместной жизни. По словам Кати Лель, сейчас она готова к новым отношениям.

Ранее сообщалось о том, что Катя Лель раскрыла причину расставания с мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым.