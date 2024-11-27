«Вторая мать им не нужна»: Бабаев рассказал об отношениях молодой жены с его детьми

Ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев рассказал об отношениях молодой жены со взрослыми детьми от первого брака. Звезда в интервью Леди Mail заявил, что наследники не считают его избранницу Юлию мачехой.

Напомним, что знаменитость связал себя узами брака во второй раз после смерти первой жены от коронавируса. Мужчина смог справиться с трагедией и женился на Юлии. От первой жены у него остались двое взрослых детей – сыну Никите сейчас 24 года, а дочери Лизе 18 лет.

Бабаев признался, что у избранницы хорошие и ровные отношения с его детьми.

«Естественно, что, когда в семью приходит женщина, где дети уже взрослые (мой сын младше Юли всего на девять лет), вторая мать им не нужна. Поэтому нам было важно выстроить дружеские отношения, а не отношения мачеха-падчерица, мачеха-пасынок. И это нам в значительной мере удалось», – поделился звезда.

Сергей женат на Юлии уже год и понял, что сделал правильный выбор. Он назвал себя не конфликтным человеком, который не боится помогать в бытовых вопросах.

«Я, если честно сказать, приятно удивлен, что у нас за все время знакомства с Юлей ни разу не было никаких острых моментов. Наверное, сказывается и тот факт, что до этого я 24 года прожил с первой женой, и тоже тихо-мирно. Они ведь, ссоры, из-за чего возникают? Жена мужа попросила мусор вынести, а он не вынес. Ну и пошли бодаться… У нас в семье подобного не случается», – объяснил Сергей.

Телеведущий также отметил, что у супруги «золотой характер». По его мнению, они совпали в своих взглядах и поэтому живут счастливо.

Ранее Сергей Бабаев рассказал о ревности в браке с молодой супругой. Мужчина признался, что регулярно получает сообщения от поклонниц с предложениями.