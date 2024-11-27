«Мне пишут: "Возьмите меня в жены"»: ведущий Бабаев рассказал о ревности в браке с молодой супругой

Ведущий «Доброго утра» на Первом канале Сергей Бабаев рассказал о молодой супруге. В интервью Леди Mail он признался, что женщины часто ему пишут, но жена относится к этому с пониманием и не ревнует.

В 2021 году у знаменитости ушла из жизни супруга, которая заболела коронавирусом. Но он смог найти силы жить дальше и связал себя узами брака еще раз. Знакомство с молодой девушкой по имени Юлия произошло в Школе Первого канала, где он является преподавателем. Сергей рассказал об отношениях с женой.

По словам телеведущего, они живут душа в душу и поддерживают друг друга. Благодаря избраннице Бабаев решил транслировать в соцсетях свое увлечение – мужчина сам делает сыры и колбасы, квасит капусту и выращивает растения. У него появилось много поклонниц, которые пишут ему сообщения с необычными предложениями.

«Бывает, что пишут: "Сергей, возьмите меня в жены!" Я отшучиваюсь: "Спасибо большое, но у нас в стране многоженство запрещено"», – поделился телеведущий.

Звезда признался, что жена не ревнует его к подписчицам.

«Юля меня хорошо знает и понимает, что я — человек верный и негулящий», — объяснил мужчина.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Тимура Родригеза намекнула, что певец изменял ей с подругой.