Вторая экс-жена Филиппа Бегака, которую он бросил ради Ивлеевой, перестала молчать о его новом браке

Бывшая жена нового мужа блогерши Насти Ивлеевой Филиппа Бегака впервые вышла на связь после новостей о его браке. Она дала понять, что не собирается скандалить по этому поводу, хотя телеведущий женился спустя буквально несколько месяцев после развода с ней.

Биографию второго супруга Ивлеевой обсуждают в СМИ уже второй день. Несмотря на родство с Никитой Михалковым, репутация Бегака далеко небезупречная. Изначально было известно, что у него был один брак с фотохудожницей Виталиной Строкач, от которой у него есть дочь Василиса. Однако потом все обросло скандальными подробностями. Оказалось, что он судился с бывшей за ребенка, а также после расставания вновь женился.

Второй законной избранницей Филиппа стала модель Анастасия Абрютина. В октябре 2023 года они сыграли роскошную свадьбу. Анастасия часто делилась фотографиями с любимым. И еще в августе этого года у них все было хорошо. Но затем, предварительно, на горизонте появилась Настя Ивлеева, которая и увела телеведущего.

Бегак развелся, а через два месяца взял в жены Ивлееву. Бывшая супруга Филиппа все эти дни молчала и предпочитала не давать комментариев. Но сегодня, 12 декабря, не сдержалась.

«Друзья, все хорошо. Не переживайте, это жизнь. Комментарии не даю. Всем счастья», - лаконично отреагировала Анастасия на новости.

К слову, сами молодожены пока никаких подробностей свадьбы и отношений в принципе не раскрывают.

Ранее мать Филиппа Бегака вышла на связь после новостей о браке сына с Настей Ивлеевой.