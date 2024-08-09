«Вторая девочка – это классно»: невестка Валерии рассказала, планирует ли сделать певицу бабушкой еще раз

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала, планирует ли рожать второго ребенка. Девушка заявила, что пока не беременна, но будет рада рождению второй девочки.

Комментарий по поводу возможной беременности Шульгина дала в своем Telegram-канале.

«Во-первых, я не беременна. Во-вторых, мы никуда не торопимся. В-третьих, у Селин прекрасный возраст, три года, хочется как можно больше внимания посвятить ей. С появлением второго ребенка фокус сместится», - размышляла Лиана.

Говоря про пол ребенка, Шульгина заявила, что ей «без разницы».

«Если будет вторая девочка, это классно. Потому что у них с Селинкой будут дружеские отношения, как у нас с Марьяшкой, у нас пять лет разница», - сказала она и добавила, что муж «очень рад», что первой родилась дочь.

8 августа актриса Лиза Арзамасова родила второго ребенка от фигуриста Ильи Авербуха. Дочери дали имя Лия.