«Вторая девочка – это классно»: невестка Валерии рассказала, планирует ли сделать певицу бабушкой еще раз
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Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала, планирует ли рожать второго ребенка. Девушка заявила, что пока не беременна, но будет рада рождению второй девочки.
Комментарий по поводу возможной беременности Шульгина дала в своем Telegram-канале.
«Во-первых, я не беременна. Во-вторых, мы никуда не торопимся. В-третьих, у Селин прекрасный возраст, три года, хочется как можно больше внимания посвятить ей. С появлением второго ребенка фокус сместится», - размышляла Лиана.
Говоря про пол ребенка, Шульгина заявила, что ей «без разницы».
«Если будет вторая девочка, это классно. Потому что у них с Селинкой будут дружеские отношения, как у нас с Марьяшкой, у нас пять лет разница», - сказала она и добавила, что муж «очень рад», что первой родилась дочь.
8 августа актриса Лиза Арзамасова родила второго ребенка от фигуриста Ильи Авербуха. Дочери дали имя Лия.