НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 августа 2024, 16:02
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29-летняя Лиза Арзамасова родила второго ребенка от Ильи Авербуха

29-летняя Лиза Арзамасова стала мамой во второй раз.
29-летняя Лиза Арзамасова родила второго ребенка от Ильи Авербуха

© Starface.ru

29-летняя актриса Лиза Арзамасова стала мамой во второй раз. Ребенок появился на свет 8 августа.

Об этом Арзамасова сообщила в соцсетях.

Она опубликовала фото из роддома и написала: «Сегодня счастья стало больше». Ни пол ребенка, ни имя незвестны.

Арзамасову поздравляют под фото. «Слезы счастья на глазах. Пусть Бог хранит всю вашу семью», «Счастья в два раза больше», - пишут поклонники.

Для актрисы это второй ребенок. Ранее в браке с фигуристом Ильей Авербухом у Арзамасовой родился сын Лев.

В июле сообщалось, что бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича Даша Жукова ждет пятого ребенка. При этом еще недавно стало известно, что она родила четвертого.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
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