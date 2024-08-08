29-летняя Лиза Арзамасова родила второго ребенка от Ильи Авербуха

29-летняя актриса Лиза Арзамасова стала мамой во второй раз. Ребенок появился на свет 8 августа.

Об этом Арзамасова сообщила в соцсетях.

Она опубликовала фото из роддома и написала: «Сегодня счастья стало больше». Ни пол ребенка, ни имя незвестны.

Арзамасову поздравляют под фото. «Слезы счастья на глазах. Пусть Бог хранит всю вашу семью», «Счастья в два раза больше», - пишут поклонники.

Для актрисы это второй ребенок. Ранее в браке с фигуристом Ильей Авербухом у Арзамасовой родился сын Лев.

В июле сообщалось, что бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича Даша Жукова ждет пятого ребенка. При этом еще недавно стало известно, что она родила четвертого.