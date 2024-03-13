Вторая часть «Дюны» собрала за неделю в российских кинотеатрах 110 млн рублей. Об этом сообщает РБК.

За первую неделю проката в российских кинотеатрах картина «Дюна 2» собрала 110 миллионов рублей. Уточняется, что фильм показывали в рамках предсеансного обслуживания.

Напомним, компания Warner Bros., которая сняла фильм, ушла из России еще в 2022 году. Вторая часть «Дюны» не имеет официального прокатного удостоверения от Минкульта, поэтому ее показывают перед короткометражными фильмами, которые имеют соответствующее разрешение.

Сейчас в Москве и области примерно 60 кинотеатров показывают «Дюну 2». Добавим, что первая часть фильма за несколько недель проката собрала в России 1,5 млрд рублей.

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