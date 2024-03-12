«У русских прекрасное кино»: фильму «Вызов» предрекли миллионные сборы в Китае

Суммарные кассовые сборы фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко должны составить семь миллионов долларов в Китае. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор китайской компании «Армита» Ду Лян.

«Показы будут длиться два месяца по всему Китаю. <...> Думаю, что за первый месяц кассовые сборы достигнут семи миллионов долларов», — заявил гендиректор компании «Армита».

Ду Лян подчеркнул, что фильм «Вызов» вызывает интерес у китайского народа, поскольку тема космоса пользуется большой популярностью в Китае. Кроме того, директор добавил, что общая выручка от продажи билетов может составить 10 миллионов долларов.

По словам Ду Лян, для дальнейшей раскрутки российских фильмов в Китае «требуется некое символичное событие».

«Так, как это было с российским фильмом „Движение вверх“ (2017). Когда он вышел на наш рынок, все поняли: у русских прекрасное кино. <...> И мы вновь ждем такого момента», — поделился он.

Как отметил гендиректор, в последнее время усилился интерес китайской молодежи к российской культуре, поэтому существуют большие перспективы в реализации молодежных проектов между КНР и Россией.

Премьера российского фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко состоялась в Пекине 12 марта. Ленту показали в кинотеатре Музея истории Коммунистической партии Китая.

В России же премьера фильма «Вызов» состоялась 12 апреля 2023 года. Эта картина уникальна тем, что это — первый полнометражный художественный фильм, профессионально снятый в космосе. «Вызов» получил Государственную премию РФ в области литературы и искусства.

Ранее мы писали о том, что актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», посетила презентацию кинокартины в Китае.