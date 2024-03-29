«Вторая Алсу»: вернувшаяся на сцену Алекса представила клип в свадебном платье

Певица Алекса в свадебном платье представила анонс своего клипа «В сердце любовь». Она опубликовала видео в соцсетях и объявила, что трек смогут услышать все желающие.

Долгое время о бывшей девушке рэпера Тимати ничего не было слышно. Она занималась бизнесом и нашла любовь в лице фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Они сыграли свадьбу, и, неожиданно для многих, девушка решила записать трек. Она выбрала романтичную композицию под названием «В сердце любовь».

На днях девушка представила анонс своего клипа. На кадрах она была в свадебном платье, с элегантной прической и нежным макияжем. В Сети поддержали девушку, но не обошлось без замечаний. Некоторых смутило излишнее использование хайлатера (косметический продукт, который создает эффект подсвеченной изнутри кожи, – прим. «Страсти») на лице у артистки. Кроме того, ее сравнили с коллегами.

«Вторая Алсу, можно хоть что-то новое сделать. И что с макияжем?», «Хочется лицо салфеткой протереть», «Смысла ноль в песне, мелодия посредственная», «Укачало, мелькание масляного лица и смазанной картинки», – пишут пользователи Сети.

Исполнительница старается вежливо отвечать на нападки поклонников.

Ранее мы писали о том, что свекровь Алексы высказалась о конфликте в семье. Женщина уверена, что певица не хочет с ней разговаривать якобы из-за ревности родственницы к внуку Тимуру, который появился на свет от отношений Вячеслава с бывшей возлюбленной.