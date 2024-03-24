«Назрела серьезная проблема»: свекровь Алексы высказалась о конфликте в семье

Свекровь Алексы рассказала о переговорах после конфликта с певицей. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Отношения между матерью Вячеслава Дайчева и его избранницей Алексой не самые лучшие. Свекровь певицы рассказывала, что знаменитость не хочет с ней разговаривать якобы из-за ревности родственницы к внуку Тимуру, который появился на свет от отношений Вячеслава с танцовщицей Александрой Сивковой.

«Сегодня очень сложное время для людей — трагедии, жертвы, пострадавшие, военная операция. Так и в каждой семье бывают разные взгляды и недопонимание. Наша — не исключение! Назрела серьезная проблема, которую „войной“ решать не хотелось бы», — заявила Лилия Соловьева.

Мать Дайчева рассказала, что сейчас между двумя семьями, похоже, удалось наладить контакт.

«Вчера после длительных переговоров пришли к выводу, что нужно дать еще время, чтобы закрыть вопрос. Я надеюсь, что семья Дайчевых пройдет это испытание достойно. И мой „мир“ не пострадает», — сообщила она.

Ранее мы писали о том, что певица Алекса нервно отреагировала на сравнения ее с Полиной Гагариной.