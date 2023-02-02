Втихаря развелись, но не поделили имущество: сколько осталось у Брежневой и Меладзе в России

Певица Вера Брежнева с 2015 года состояла в браке с продюсером Константином Меладзе. Летом 2022 года стало известно, что пара втихаря развелась. Никаких официальных сообщений на эту тему нет, но утверждалось, что развод состоялся в июле.

Не было точной информации ни о расставании супругов, ни тем более о разделе имущества, хотя недвижимости у артистов хоть отбавляй.

Брежнева владеет в Москве квартирой в доме премиум-класса, парковочными местами, которые могут сдаваться в аренду. Имущество артистки оценивалось в 120 млн рублей.

У Меладзе нашли и того больше. Артист владеет недвижимостью в Подмосковье за 300 млн рублей. Также говорится, что он сохранил бизнес в РФ.

Ранее сообщалось о стоимости недвижимости Валерия Меладзе в России. Примечательно, но его супруга Альбина Джанабаева не имеет никакого отношения к богатствам музыканта. Роскошный дворец Меладзе оформлен на мать.