Роскошный дворец оформлен на мать: «брошенной» Альбине Джанабаевой ничего не достанется от Меладзе
Дворец оформлен на мать: Джанабаева оказалась не связана ни с одним из 17 особняков Меладзе.
Фото: Freepik.com
Несмотря на проживание за границей, певец Валерий Меладзе успел построить в России 17 особняков. Некоторые он продал, но роскошные особняки не единственное, чем владеет музыкант здесь, за ним числятся квартиры, торговые центры и рестораны.
Одно из своих домовладений Меладзе показывал журналистке Ксении Собчак. Речь идет об объекте в поселке класса люкс на Новорижском шоссе в Подмосковье.
Роскошный дворец по документам оформлен на мать Меладзе. Стоимость дома – примерно 650 млн рублей.
Рядом возводится еще один коттедж – для брата Константина Меладзе. При этом сам музыкант зарегистрирован в панельной трехкомнатной квартире, расположенной на окраине Москвы. Ее стоимость составляет не более 20 млн рублей.
У Меладзе есть целый автопарк, в котором несколько шикарных машин Mercedes. Все автомобили принадлежат ему.
Также у артиста нашли торговый центр в Восточном Бирюлево. Кадастровая стоимость объекта – 145 млн рублей.
Два года назад певец обмолвился, что построил 17 особняков. Некоторые он продал.
Как утверждается, жена Меладзе Албина Джанабаева не связана с дорогостоящей недвижимостью.
Ранее супруга певца опубликовала фото без мужа. В публикации артистка заявила, что скучает. Ее слова дали повод думать, что пара не вместе.