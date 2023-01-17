Роскошный дворец оформлен на мать: «брошенной» Альбине Джанабаевой ничего не достанется от Меладзе

Несмотря на проживание за границей, певец Валерий Меладзе успел построить в России 17 особняков. Некоторые он продал, но роскошные особняки не единственное, чем владеет музыкант здесь, за ним числятся квартиры, торговые центры и рестораны.

Одно из своих домовладений Меладзе показывал журналистке Ксении Собчак. Речь идет об объекте в поселке класса люкс на Новорижском шоссе в Подмосковье.

Роскошный дворец по документам оформлен на мать Меладзе. Стоимость дома – примерно 650 млн рублей.

Рядом возводится еще один коттедж – для брата Константина Меладзе. При этом сам музыкант зарегистрирован в панельной трехкомнатной квартире, расположенной на окраине Москвы. Ее стоимость составляет не более 20 млн рублей.

У Меладзе есть целый автопарк, в котором несколько шикарных машин Mercedes. Все автомобили принадлежат ему.

Также у артиста нашли торговый центр в Восточном Бирюлево. Кадастровая стоимость объекта – 145 млн рублей.

Два года назад певец обмолвился, что построил 17 особняков. Некоторые он продал.

Как утверждается, жена Меладзе Албина Джанабаева не связана с дорогостоящей недвижимостью.

Ранее супруга певца опубликовала фото без мужа. В публикации артистка заявила, что скучает. Ее слова дали повод думать, что пара не вместе.