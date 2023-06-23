«Не дождетесь!»: Лариса Долина резко ответила на критику своего внешнего вида

Певица Лариса Долина довольно часто подвергается критике в Сети. Многим пользователям не нравится, что в 67 лет артистка иногда одевается не по возрасту, а также злоупотребляет омолаживающими процедурами и фотошопом. Недавно звезда джаза вновь попала под прицел недоброжелателей и не смогла смолчать на негатив в свой адрес.

Злопыхатели после опубликованного нового снимка Долиной призвали ее перестать игнорировать цифры в паспорте и «стареть красиво». Однако сама Лариса Александровна не поняла, что именно они имели в виду. Для нее достойное принятие почтенного возраста вовсе не заключается в отсутствии ухода за собой. Об этом она и сказала подписчикам.

«А стареть красиво — это как? Завернуться в пуховый платок, взять палку и тихо ждать ухода?.. Не дождетесь!» - отметила Лариса Долина в личном блоге.