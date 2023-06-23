НАШ ШОУБИЗ
15:54, 23 июня 2023
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«Не дождетесь!»: Лариса Долина резко ответила на критику своего внешнего вида

67-летняя Лариса Долина ответила на обвинения в злоупотреблении омоложением.

«Не дождетесь!»: Лариса Долина резко ответила на критику своего внешнего вида

Фото: Starface.ru

Певица Лариса Долина довольно часто подвергается критике в Сети. Многим пользователям не нравится, что в 67 лет артистка иногда одевается не по возрасту, а также злоупотребляет омолаживающими процедурами и фотошопом. Недавно звезда джаза вновь попала под прицел недоброжелателей и не смогла смолчать на негатив в свой адрес.

Злопыхатели после опубликованного нового снимка Долиной призвали ее перестать игнорировать цифры в паспорте и «стареть красиво». Однако сама Лариса Александровна не поняла, что именно они имели в виду. Для нее достойное принятие почтенного возраста вовсе не заключается в отсутствии ухода за собой. Об этом она и сказала подписчикам.

«А стареть красиво — это как? Завернуться в пуховый платок, взять палку и тихо ждать ухода?.. Не дождетесь!» - отметила Лариса Долина в личном блоге.

Лариса Долина

Лариса Долина

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что хоть певицу и обвиняют в частом использовании фотошопа, сама она не признает, что редактирует фотографии. Это подтвердил и продюсер Борис Рубиновский. Он заявил, что Лариса Александровна выглядит на снимках точно также, как и в жизни.

Кроме того, отказывается певица признавать и хирургическое вмешательство в свою внешность. Однако эксперт медицины специально для «Страсти» разобрала фото артистки и рассказала, что на самом деле со своим лицом делала Долина.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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