Всюду появляющаяся одна Регина Тодоренко впервые рассказала о проблемах с мужем
Влад Топалов сообщил, что проблемы в браке с Региной Тодоренко начались «уже давно».
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Ведущая Регина Тодоренко сделала откровенное признание о браке с певцом Владом Топаловым. По словам теледивы, у них начались проблемы.
«Я даже не знаю, с чего начать. У нас с мужем проблемы», - сообщила знаменитость в соцсетях.
В этот момент супруг находился рядом и подтвердил, что проблемы начались «уже давно».
В сложившейся ситуации пара решила устроить вечеринку. Тодоренко перевела камеру на стол, где лежали капуста, крахмал и другие продукты, и попросила объяснить всё это. Топалов чистил чеснок и заявил, что «сегодня будет проводить «чистку чингисхана».
Ранее Тодоренко сделала признание в соцсетях, которое удивило подписчиков. Тем более, что в последнее время она появлялась на публике без мужа.