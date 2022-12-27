«Ушел от меня к другой»: Регина Тодоренко заговорила о проблемах в семье

Телеведущая Регина Тодоренко в последнее время появляется на публике в гордом одиночестве. В Сети ходят слухи, что в ее браке с певцом Владом Топаловым не все так гладко. Недавно девушка сделала признание в соцсетях, которое удивило ее подписчиков.

Артистка рассказала, что свободное от съемок время проводит с сыновьями. Старший наследник Майкл находится в таком возрасте, когда постоянно задает различные вопросы. Регина не всегда знает, как на них отвечать, поэтому приспособила для этого современные технологии. Теледива показала «умную» колонку, с которой сын очень подружился.

Майклу так понравился гаджет, что он переключил все свое внимание на него. Тодоренко даже решила, что больше неинтересна мальчику. Но зато теперь у нее появилось много свободного времени.

«Это видео года! Михаил ушел от меня к другой! Теперь у меня есть как минимум час», – поделилась эмоциями звезда в личном микроблоге.

Знаменитость подчеркнула, что «умная» колонка облегчила ее жизнь. Она посоветовала мамам присмотреться к этому чуду техники.

Ранее мы писали о том, как Тодоренко чуть не потеряла юбку, исполняя на сцене эротический танец. В Сети появился ролик, на котором Регина в корсете и длинной юбке активно двигает задом, а в какой-то момент бросается на пол и танцует нижний брейк. Во время исполнения движений у знаменитости немного съехала юбка, оголив ее прелести.