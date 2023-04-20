Всюду лишний: возлюбленная Ивана Урганта бросила его ради свадьбы с миллионером

В последнее время все внимание публики приковано к Ивану Урганту. Когда-то мужчина являлся неотъемлемой частью федерального канала, но уже больше года он не появлялся в эфире, как и на светских мероприятиях. О личной жизни телеведущего тоже ничего не слышно. При этом имя Ивана всегда возглавляет скандальные заголовки СМИ. Мужчина старается никак не реагировать на негатив, поэтому тайн вокруг его персоны становится еще больше. На этот раз издание StarHit решило осветить известную историю и напомнить поклонникам Урганта о давнем романе с Татьяной Геворкян.

По воспоминаниям Татьяны, Иван довольно изящно за ней ухаживал: он дарил ей дорогие подарки и старался всегда приятно удивить. Возлюбленные много путешествовали и всегда проводили досуг вместе. Их роман развивался стремительно, и в какой-то момент телеведущий настоял на переезде избранницы к нему в квартиру. После этого начались разговоры о свадьбе.

«Он три года уговаривал меня выйти за него замуж. Раз 10 предлагал. Он очень хотел семью, детей, а я боялась штампа в паспорте», — цитирует StarHit старое интервью Татьяны.

Однако до свадьбы дело так и не дошло. Со временем молодые люди начали много ругаться, копить обиды, в один момент Геворкян ушла от Урганта, заметив его в компании других женщин. Помириться и наладить отношения им так и не удалось. По словам Татьяны, было уже слишком поздно.

После романа с Иваном Татьяна обрела счастье с Александром Низаметдиновым, миллионером и предпринимателем. В 2013 году знаменитости сыграли свадьбу, правда, их отношения также не были долгими. Поговаривают, на фоне скандалов, в которые Александр угодил, Татьяна приняла решение о расставании.

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