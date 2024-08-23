«Всю жизнь ходил с иксом»: в Сети обеспокоены, что ноги Киркорова стали прямыми

Ноги певца Филиппа Киркорова стали прямыми и стройными, исчезли полные колени. При этом раньше артист имел Х-образную деформацию.

На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Героиня Татлера».

«Но что случилось с ногами Филиппа? Всю жизнь человек ходил с этим трогательным Иксом, а коленочки его даже на пиках худобы были такие полненькие… И что теперь? Откуда эти стройные, прямые ноги?» - говорится в публикации.

Авторы интересуются, не опасно ли это для жизни, и беспокоятся за артиста.

Ранее Киркоров продемонстрировал накачанные мышцы на «Новой волне» в Сочи. Певца стали называть по имени известного блогера Руки-базуки.

Авторы канала заявили, что операция на руках – «это очень несложное вмешательство, хотя и глупое: пользы никакой, выглядит неправдоподобно».

Пластический хирург Владимир Плахотин заявил, что Киркорову сделали распространенную у мужчин операцию. При этом он указал, что размеры предплечий и плеч не соответствуют.