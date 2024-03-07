«Всю свою недвижимость переписала»: бывшая жена Шаляпина обещала купить певцу квартиру

Бывшая жена Прохора Шаляпина, предприниматель Лариса Копенкина заявила, что купит певцу новую квартиру. Об этом она рассказала в беседе с mk.ru, когда пришла на мероприятии вместе с артистом.

Экс-супруги обнимались на светской премьере ТВ-шоу и выглядели счастливыми. Прохор сообщил, что они с Ларисой поддерживают связь и часто видятся.

«Мы постоянно общаемся, на связи, я вот ее из госпиталя забрал, там был концерт», – поделился певец.

Шаляпин высказался о здоровье бывшей жены и в шутку заявил, что она просыпается, но «не с первого раза». Журналисты поинтересовались, не собираются ли Прохор и Лариса снова быть вместе. Мужчина нашел, что ответить.

«Лариса всю свою недвижимость переписала на сына, мне уже там нет резона», – заявил артист.

Копенкина не растерялась и ярко ответила экс-супругу. После громких слов они поспешили удалиться.

«Я ему новую куплю», – сказала предпринимательница.

СМИ пишут, что Лариса Копенкина успешно занимается вопросами недвижимости, так что у Прохора действительно есть шанс получить новую квартиру.

Ранее мы писали о том, что певец Прохор Шаляпин высказался о романе с Анастасией Волочковой. После того, как балерина публично разругалась с близким другом Никитой Джигурдой, рядом с ней оказался другой мужчина — Прохор Шаляпин. Певец регулярно делится в соцсетях совместными кадрами с Волочковой, посещает ее выступления.