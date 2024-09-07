Настя Ивлеева подала новый иск на мебельщиков, которые задолжали 1,1 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Настя Ивлеева снова подала в суд на мебельную компанию, которая должна была по ее заказу изготовить шкафы для гардеробной, но не сделала этого. Блогерша снова просит суд взыскать с мебельщиков 1,1 млн рублей, которые она заплатила авансом.

Напомним, история с судебными разбирательствами Насти Ивлеевой и мебельной фирмы началась летом 2023 года. Тогда блогерша заявляла, что заплатила 1,1 млн рублей за шкафы для гардеробной, однако к назначенному времени они не были готовы. Руководитель компании заверял, что Ивлееву никто не обманывал, а шкафы практически были готовы.

В феврале 2024 года суд вынес решение по иску Ивлеевой и постановил вернуть ей всего 6 тысяч рублей. Недовольная этим решением, блогерша обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Ранее мы писали о том, что с Насти Ивлеевой требуют около 5 млн рублей за отказ играть в сериале.