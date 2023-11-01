«Всю ночь мне снилась»: Азиза рассказала о странном послании от Аллы Пугачевой

Певица Азиза объяснила, почему Алла Пугачева скрывает свое местоположение, об этом сообщает mk.ru.

В последние дни в прессе только и обсуждают, куда пропала Примадонна. По информации анонимных источников, Пугачева могла улететь на Кипр, где она с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) недавно купила дорогостоящую недвижимость.

По словам окружения певицы, она не отвечает на звонки близких. Как рассказала Азиза, Пугачева просто ограждает свое личное пространство от остальных.

«Алла Борисовна обрисовала определенную границу ее личного пространства, в которое, кроме ее близких людей, детей, мужа и самых преданных друзей, вход запрещен», – рассказала она.

По словам Азизы, ее удивляет, что многие друзья Пугачевой отвернулись от знаменитости после ее отъезда из России.

«Когда она была здесь, у нее было столько друзей! А когда уехала, большинство от нее отвернулись. Что это? Я повторяю: можно кому-то не соглашаться с ее мнением, решением, но вести себя так, оскорбляя, осуждая – это безбожно и непозволительно», – заявила Азиза.

Певица даже предположила, что в жизни Пугачевой настали тяжелые времена, поэтому она решила закрыться от внешнего мира.

«У нее сейчас непростое время, как и у многих в разных частях нашей планеты. И в своем доме можно чувствовать себя неуютно или некомфортно, а что уж говорить о других местах, где мы - чужие люди», – рассказала звезда.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева перенесла родовое захоронение в укромное место.

*признан иноагентом на территории России.