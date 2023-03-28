«Всю ночь»: что связывает Лолиту с бывшим женихом Бабкиной Евгением Гором

Певица Лолита всегда была откровенна с публикой и не стеснялась говорить об отношениях с мужчинами. Недавно она честно призналась, что у нее роман с мусульманином, которого она не хочет представлять публике. Но поклонники уже сомневаются, что брюнетка говорит правду. Внимательные пользователи Сети заметили, как певица проявляет внимание к молодому коллеге Евгению Гору, который не так давно расстался с Надеждой Бабкиной.

Исполнительница открыто общается с бывшим избранником Бабкиной. Своей очередной перепиской на глазах у фанатов Лолита и Евгений только подогрели слухи о романе. Звезды нашли общий язык благодаря совместному увлечению – свечам. Лолита обожает запах свечей в доме, а Гор занимается бизнесом по производству свечей.

Брюнетка призналась в личном микроблоге, что просто влюблена в аромат свечей Гора и каждый раз с нетерпением ждет своего возвращения с гастролей, чтобы насладиться ими.

«Женечка! Ты так приучил меня к своим свечам, что просто уже жду возвращения домой из тура, чтобы всю ночь горели любимые запахи!» – написала Лолита в соцсетях.

Певец и бизнесмен поспешил ответить своей подруге. Он также решил воспользоваться возможностью, чтобы пофлиртовать с артисткой.

«Просто ночи со свечами гораздо более беспокойны. А вообще я сейчас все же ищу аромат, который будет называться Лолита М.М.» – поделился планами Евгений.

Ранее мы писали о том, как историк моды Александр Васильев высказался о личной жизни Надежды Бабкиной. Он не только намекнул на то, что брюнетка рассталась с Евгением Гором, но и назвал ее нового возлюбленного. Им оказался молодой фигурист по имени Сергей.