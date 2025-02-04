«Всю недвижимость забрал у нее»: Иосиф Пригожин рассказал, что Шульгин не оставляет Валерию в покое

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что бывший муж Валерии Александр Шульгин продолжает ее «кошмарить». Ему принадлежат авторские права на многие хиты и, если артистка выступает с какой-либо песней, то экс-супруг требует миллион.

Об этом сообщает aif.ru.

По словам Пригожина, Шульгин «гадит» в жизни певицы, мешал выпускать трибьют. При этом бывший продюсер артистки не платит деньги за исполнительские и пользуется ее именем.

«Он всю недвижимость забрал у нее и продолжает. Все хавает и хавает. Задохнется когда-нибудь от своей жадности. Ненасытный», - поделился Пригожин.

По его словам, будучи в браке с Шульгиным певица «пахала» на мужа – он получал деньги единолично. После развода продюсер не платил алименты и не общается с детьми от артистки.

«Шульгин ее кошмарит, если Валерия даже в рамках телевизионного шоу исполнит песню, он сразу же требует миллион», - рассказал Пригожин.

Ранее Валерия заявила, что не простила бы ему рукоприкладство. Певица призналась: в ее жизни этого было много.