«В моей жизни этого было много»: Валерия рассказала, чего никогда не простит Пригожину

Певица Валерия рассказала, чего никогда не простит мужу Иосифу Пригожину. Звезда заявила в интервью Леди Mail, что не потерпит рукоприкладства.

Знаменитость порассуждала об отношениях и рассказала, что не готова терпеть некоторые вещи в браке.

«Совершенно точно я не смогла бы простить рукоприкладства, физической агрессии, потому что в моей жизни этого было много. Мне кажется, человек в такие моменты предает чувства. Когда говорят "бьет — значит любит", я в это не верю. Нельзя любимому человеку причинять физическую боль», – заявила артистка.

Исполнительница хита «Часики» в прошлом пережила тяжелые отношения в браке с продюсером Александром Шульгиным. Она рассказывала, что он поднимал на нее руку.

Сейчас Валерия счастлива и отмечает, что они с Иосифом уважают друг друга. Кроме того, их объединяют общие цели и увлечения.

«Важно, чтобы людям было интересно вместе, чтобы они понимали друг друга. Кроме того, нужно работать над своим характером, над отношениями», – подчеркнула звезда.

Женщина убеждена, что нужно работать над отношениями. Она высказалась о молодых людях, которые при первой же сложности принимают решение об уходе. Валерия же думает, что ситуацию можно исправить, если «больше вкладываться». Также она порассуждала о ревности.

«Я даже не могу себе представить каких-то обстоятельств, при которых я бы ревновала. Но Иосиф говорит, что ревновал меня, хотя мне кажется, он это сказал для красного словца, потому что у нас не было подобных ситуаций», — добавила певица.

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