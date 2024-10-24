Опубликовано 24 октября 2024, 18:181 мин.
Всю недвижимость Блиновской выставили на продажу: королева марафонов приходит в суд в одной и той же одежде
Всю недвижимость Елены Блиновской выставили на продажу для погашения долга.
© AA/ABACA/Abaca/East News
Всю недвижимость предпринимателя Елены Блиновской выставили на продажу. Деньги пойдут на погашение долга.
Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По его информации, долг Блиновской составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей 06 копеек.
На сегодняшнее заседание по делу королевы марафонов ее адвокаты не приехали. Заседание отложили.
Источник пишет, что Блиновская была с бутылкой воды, парой тетрадей и ручкой. Все последние заседания она приходит в одной и той же одежде.
Ранее на суде раскрыли богатства Блиновской. Выяснилось, что за марафоны она получила 4 млрд рублей.
Источник фото:AA/ABACA/Abaca/East News
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева