НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 октября 2024, 18:18
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Всю недвижимость Блиновской выставили на продажу: королева марафонов приходит в суд в одной и той же одежде

Всю недвижимость Елены Блиновской выставили на продажу для погашения долга.
Всю недвижимость Блиновской выставили на продажу: королева марафонов приходит в суд в одной и той же одежде

© AA/ABACA/Abaca/East News

Всю недвижимость предпринимателя Елены Блиновской выставили на продажу. Деньги пойдут на погашение долга.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, долг Блиновской составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей 06 копеек.

На сегодняшнее заседание по делу королевы марафонов ее адвокаты не приехали. Заседание отложили.

Источник пишет, что Блиновская была с бутылкой воды, парой тетрадей и ручкой. Все последние заседания она приходит в одной и той же одежде.

Ранее на суде раскрыли богатства Блиновской. Выяснилось, что за марафоны она получила 4 млрд рублей.

Источник фото:AA/ABACA/Abaca/East News
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Елена Блиновская
суд
недвижимость