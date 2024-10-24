Всю недвижимость Блиновской выставили на продажу: королева марафонов приходит в суд в одной и той же одежде

Всю недвижимость предпринимателя Елены Блиновской выставили на продажу. Деньги пойдут на погашение долга.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, долг Блиновской составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей 06 копеек.

На сегодняшнее заседание по делу королевы марафонов ее адвокаты не приехали. Заседание отложили.

Источник пишет, что Блиновская была с бутылкой воды, парой тетрадей и ручкой. Все последние заседания она приходит в одной и той же одежде.

Ранее на суде раскрыли богатства Блиновской. Выяснилось, что за марафоны она получила 4 млрд рублей.