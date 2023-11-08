«Всю картину портит»: беременная Костенко снова собирается исправить грудь у хирурга

Модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко заговорила о коррекции груди на 25 неделе беременности. Многодетная мать удивила поклонников своими рассуждениями о новой пластике груди, хотя перед беременностью уже лежала на операционном столе. Об этом пишет Woman.ru.

Звезда соцсетей сообщила, что на этом сроке беременности испытывает трудности и болевые ощущения. Анастасия страдает от симфиза.

«Вот все идеально, но этот симфиз… Всю картину портит», — рассказала модель.

Напомним, что ранее Костенко решилась на пластику груди, а вскоре забеременела. Фанаты до сих пор интересуются, как девушка решила завести еще одного ребенка после сложной операции. Некоторые предположили, что все старания хирурга были зря, ведь после рождения малыша ее грудь изменится. Но блогерша готова и к этому.

Модель пояснила, что ее формы готовятся к лактации и уже увеличились в размерах. Но она не испытывает страха, ведь в прошлом уже сталкивалась с подобными изменениями во внешности. По словам Анастасии, ее грудь с нулевого размера увеличилась до 4,5, а после вернулась обратно.

«В конце концов — скорректируем, если что не так, но чувствую, что все будет в порядке, как и всегда», — заявила жена футболиста.

Напомним, что в звездной семье появится уже четвертый ребенок. Костенко уверена, что их сын выберет для рождения февраль 2024 года.

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