«Предлагаю вам родить детей»: мать беременной в четвертый раз Костенко накинулась на поклонников
Мать беременной в четвертый раз Костенко ответила на критику платья дочери.
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Мать беременной в четвертый раз модели Анастасии Костенко заступилась за дочь, которую раскритиковали поклонники. Многие написали под новым видео девушки, что она выбрала для округлившейся фигуры слишком откровенный наряд. На что женщина ответила, что их мнения никто не спрашивал. Об этом сообщает StarHit.
Напомним, что недавно звездная пара объявила о беременности. Костенко опубликовала семейное видео, на котором позировала с мужем и детьми. Анастасия выбрала пикантный наряд с разрезами. Смелое платье не оставило простора для фантазии. В нем можно было увидеть ноги модели и ее грудь, которую девушка увеличила у пластического хирурга.
Пользователи Сети поздравили супругов, но раскритиковал выбор наряда звезды.
«В таком наряде и с детьми. Что у этой женщины в голове?!», «Что за кусок материи на ней?!», «Костенко выбрала платье гулящей женщины, детей одели как школьников, а Тарасов будто за хлебом вышел в магазин. Они вообще договаривались о нарядах?» — писали в комментариях.
Мать Костенко резко отреагировала на замечания фанатов. Она назвала их «душнилами», а свою дочь – самой лучшей.
«Предлагаю вам родить детей, вырастить их и комментировать, как и в чем позировать. Вашего мнения никто не спрашивал! Не благодарите», – написала женщина.
Напомним, что родительница модели живет в городе Сальск Ростовской области. Виктория часто бывает в столице, и Анастасия часто приезжает к маме в гости.
Ранее ожидающий пятого ребенка Тарасов признался, что не соревнуется с многодетным Джиганом. Напомним, что у футболиста есть дети не только от нынешней супруги Анастасии Костенко, но и старшая дочь от экс-жены.