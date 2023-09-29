«Предлагаю вам родить детей»: мать беременной в четвертый раз Костенко накинулась на поклонников

Мать беременной в четвертый раз модели Анастасии Костенко заступилась за дочь, которую раскритиковали поклонники. Многие написали под новым видео девушки, что она выбрала для округлившейся фигуры слишком откровенный наряд. На что женщина ответила, что их мнения никто не спрашивал. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, что недавно звездная пара объявила о беременности. Костенко опубликовала семейное видео, на котором позировала с мужем и детьми. Анастасия выбрала пикантный наряд с разрезами. Смелое платье не оставило простора для фантазии. В нем можно было увидеть ноги модели и ее грудь, которую девушка увеличила у пластического хирурга.

Пользователи Сети поздравили супругов, но раскритиковал выбор наряда звезды.

«В таком наряде и с детьми. Что у этой женщины в голове?!», «Что за кусок материи на ней?!», «Костенко выбрала платье гулящей женщины, детей одели как школьников, а Тарасов будто за хлебом вышел в магазин. Они вообще договаривались о нарядах?» — писали в комментариях.