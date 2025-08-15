«В очень тяжелом состоянии»: Эвелина Бледанс рассказала о происшествии во время поездки в Крым

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отправилась в Крым на автомобиле и провела в дороге трое суток. Она призналась, что путешествие далось ей нелегко из-за сильного отравления.

«Еще в первый вечер сильно отравилась и всю дорогу провела в очень тяжелом состоянии. Но это не помешало мне радоваться красивой дороге. А в Ялте я как будто заново рождаюсь. И меня, кажется, лечит даже просто родное море и солнце», - разоткровенничалась в личном блоге актриса.

По словам Бледанс, она не была за рулем, поэтому отравление никак не сказалось на путешествии. Кроме водителя, компанию актрисе также составил 13-летний сын Семен. Мальчик родился с синдромом Дауна в браке с Александром Семиным. Когда ребенку исполнилось пять лет, пара развелась.

Артистка также опубликовала пляжное видео, на котором позирует вместе с сыном в закрытом купальнике синего оттенка.

В июне Эвелина Бледанс и ее сын Семен улетели в Турцию. Они жили в «отеле для особенных людей», там запрещен алкоголь.