Актриса Эвелина Бледанс улетела с сыном в Турцию в «отель для особенных людей»
© Starface.ru
Актриса Эвелина Бледанс и ее сын Семен улетели в Турцию. По словам знаменитости, они будут жить в «отеле для особенных людей», там запрещен алкоголь.
Подробности выяснил сайт mk.ru.
«Мы с Семочкой уехали отдыхать в Турцию… Нас пригласили в отель для особенных людей, и здесь мы будем проходить реабилитационную программу», - сообщила Бледанс.
Она планирует плавать в Средиземном море, заниматься спортом и встречаться с друзьями. Артистке «придется сидеть на ЗОЖе». После Турции Эвелина собирается в Крым: гастролировать и отдыхать.
Также Бледанс рассказала, что в Москве посещает баню с сыном. Недавно семья ходила на процедуру, которая длилась 5 часов.
«Баня - это наша сила и подзарядка: ритуалы с вениками, с камнями, паром, ледяной купелью и натиранием солью», - поделилась актриса.
Ранее сообщалось, что Бледанс появилась с большими красными крыльями на концерте в Кремле.