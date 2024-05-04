«Всё возможно»: Виктория Боня предложила свои услуги на Каннском фестивале за 6 млн рублей

Блогер Виктория Боня решила заработать на Каннском кинофестивале, который открывается 14 мая на Лазурном берегу. Она предложила своим подписчикам воспользоваться уникальной возможностью и побывать на знаменитом французском кинофоруме, но с одним условием – желающие должны заплатить Боне от трех миллионов рублей за билет и автомобиль до красной дорожки.

«А если есть желание пойти со мной, то цена в два раза больше. Я могу достать вам платье, могу вас сводить на фестиваль. Если захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса – всё возможно, если у вас на это есть бюджет», - заявила предприимчивая Вика в соцсетях.

Блогер неоднократно рассказывала, что ежегодно участвует в Каннском фестивале, так как знает «нужных людей».

При этом непонятно, как Боня собирается попасть в Европу, если еще недавно жаловалась, что не может оформить документы, чтобы вернуться в Монако. Сейчас блогерша находится в Москве вместе с дочерью Анджелиной.

Ранее Виктория Боня отвела 12-летнюю дочь к мастеру, чтобы сделать пирсинг пупка. Всю процедуру она поддерживала девочку и держала за руку.