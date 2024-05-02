Опубликовано 02 мая 2024, 16:13
1 мин.
Виктория Боня сделала 12-летней дочери пирсинг пупка
Виктория Боня отвела 12-летнюю дочь к мастеру, чтобы сделать пирсинг пупка.
© Vianney Le Caer/Invision/East News
Блогер и ведущая Виктория Боня отвела 12-летнюю дочь к мастеру, чтобы сделать пирсинг пупка. Всю процедуру она поддерживала девочку и держала за руку.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Звездач».
На кадрах показан финальный этап процедуры. Судя по кадрам, Анджелина не ожидала, что будет настолько больно.
В конце Боня подвела дочь к большому зеркалу. Вместе они порадовались результату.
Ранее сообщалось, что Боня вернулась в Москву с дочерью. После многих лет жизни в Монако она задумалась остаться в России навсегда. Для дочери Бони нашли ипподром, чтобы она продолжала заниматься конным спортом. Блогер заявила, что в Москве «уж слишком хорошо». Ребенку Бони также очень понравилось в России.
Источник фото:Vianney Le Caer/Invision/East News
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева