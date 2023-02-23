«Всё в отеках»: безнадежного Романа Костомарова оставили умирать в коме

Фигуриста Романа Костомарова ввели в медикаментозный сон, и сейчас медики опасаются его выводить из комы. Шансы спортсмена выжить оценивают как 50 на 50.

Последние новости о состоянии фигуриста сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

По словам собеседника, Костомарова регулярно осматривают офтальмологи.

«Пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано», — поделился собеседник.

Он отметил, что вопрос жизни Костомарова зависит от того, справится ли иммунная система спортсмена. Если нет, то спасти фигуриста нельзя ни лекарствами, ни процедурами.

Врачи уже очищали ему кровь, надеясь на улучшение, но после этого случился инсульт, который затруднил терапию.

Напомним, Костомаров с 10 января находится в больнице. Он перенес операции по ампутации. В лечении Костомарова помогают немецкие врачи, однако вопрос транспортировки в Германию не рассматривался.

Врач Павел Воробьев объяснил невозможность доставки спортсмена на самолете за границу.