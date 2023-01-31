Всё в долларах: футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как дорого одевает двухлетнюю дочь
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, сколько стоит одежда двухлетней дочери.
Фото: Freepik.com
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал видео с двухлетней дочерью Евой, в котором рассказывается о стоимости одежды девочки. Цену называл ребенок спортсмена.
«У тебя такая красивая одежда сегодня. Сколько стоит одежда?» - поинтересовался Тарасов у дочери.
Девочка была в шапочке-чалме для плавания и в купальнике.
«Сколько шапочка стоит?» - спросил отец. На это девочка ответила: «4 доллара».
«Сколько стоит купальник?» - продолжил Тарасов. «Купальник 5 долларов», - сказала Ева.
Спортсмен отметил, что девочка одевалась сама, и попросил оценить образ.
Ранее стала известна стоимость пельменей от ведущей Ларисы Гузеевой. Поклонники попросили сделать цену более доступной.