Всё в долларах: футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как дорого одевает двухлетнюю дочь

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал видео с двухлетней дочерью Евой, в котором рассказывается о стоимости одежды девочки. Цену называл ребенок спортсмена.

«У тебя такая красивая одежда сегодня. Сколько стоит одежда?» - поинтересовался Тарасов у дочери.

Девочка была в шапочке-чалме для плавания и в купальнике.

«Сколько шапочка стоит?» - спросил отец. На это девочка ответила: «4 доллара».

«Сколько стоит купальник?» - продолжил Тарасов. «Купальник 5 долларов», - сказала Ева.

Спортсмен отметил, что девочка одевалась сама, и попросил оценить образ.

Ранее стала известна стоимость пельменей от ведущей Ларисы Гузеевой. Поклонники попросили сделать цену более доступной.