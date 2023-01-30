17:44, 30 января 2023
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Килограмм за 1800 рублей: поклонники попросили Гузееву сделать цену на пельмени более доступной
Названа стоимость килограмма пельменей от Ларисы Гузеевой.
Фото: Freepik.com
Ведущая Лариса Гузеева создала собственную марку пельменей, однако стоимость продукта оказалась по карману далеко не всем. Менеджер магазина раскрыла цену одного килограмма пельменей.
За блюдо с курицей и индейкой придется заплатить 1700 рублей. Килограмм пельменей из говядины и свинины обойдется в 1800.
Поклонники сочли цену неподъемной и попросили Гузееву сделать продукт более доступным.
Напомним, ведущая часто показывает новое хобби в соцсетях. Поклонники заподозрили, что она лишилась работы, а лепка пельменей – ее вид заработка. На днях Гузееву спросили, зачем она так часто рекламирует хобби.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия КараеваТеги:
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