Килограмм за 1800 рублей: поклонники попросили Гузееву сделать цену на пельмени более доступной

Ведущая Лариса Гузеева создала собственную марку пельменей, однако стоимость продукта оказалась по карману далеко не всем. Менеджер магазина раскрыла цену одного килограмма пельменей.

За блюдо с курицей и индейкой придется заплатить 1700 рублей. Килограмм пельменей из говядины и свинины обойдется в 1800.

Поклонники сочли цену неподъемной и попросили Гузееву сделать продукт более доступным.

Напомним, ведущая часто показывает новое хобби в соцсетях. Поклонники заподозрили, что она лишилась работы, а лепка пельменей – ее вид заработка. На днях Гузееву спросили, зачем она так часто рекламирует хобби.